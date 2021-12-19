В Запорожье откроют Парк динозавров

В запорожском парке Дубовая Роща откроется уникальная выставка динозавров, это масштабное событие весны в сфере развлечений города.
Более 30 динозавров в натуральную величину должны открыть для посетителей уже 2 апреля. Организаторы обещают, что на выставке можно будет покататься верхом на роботах-великанах и раскопать скелет динозавра. Подобные проекты уже реализованы недалеко от Буковеля, в Днепре, Харькове, Виннице, Ровно.
В конце мая - начале июня организаторы планируют построить парк в Бердянске - это будет единственный в Украине парк в стиле военной базы с лабораторией, где выращивают динозавров, и скелетами доисторических существ.
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