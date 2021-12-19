В Запорожье откроют Парк динозавров

14:30 26 Март Киев, Украина

В запорожском парке Дубовая Роща откроется уникальная выставка динозавров, это масштабное событие весны в сфере развлечений города.

Более 30 динозавров в натуральную величину должны открыть для посетителей уже 2 апреля. Организаторы обещают, что на выставке можно будет покататься верхом на роботах-великанах и раскопать скелет динозавра. Подобные проекты уже реализованы недалеко от Буковеля, в Днепре, Харькове, Виннице, Ровно.

"Уникальность выставки заключается в разновидностях динозавров, а также их цветовой гамме, они изготовлены по индивидуальным проектам. Это совместный проект основателей Парка динозавров Буковель и Attractions factory (Бердянск)", - сообщили в мэрии.

В конце мая - начале июня организаторы планируют построить парк в Бердянске - это будет единственный в Украине парк в стиле военной базы с лабораторией, где выращивают динозавров, и скелетами доисторических существ.