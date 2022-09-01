В Запорожской области оккупационные власти отказались делать спецпропуска для экспертов МАГАТЭ

13:02 31 августа Киев, Украина

Утром миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в Энергодар . Однако так называемая оккупационная власть Запорожской области объявила, что не будет делать спецпропуска участникам миссии, чтобы тем быстро попасть на ЗАЭС.



Об этом информирует коллаборант-пропагандист Владимир Рогов.



По его словам, миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на освободившуюся часть Запорожской области. Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут.



Гауляйтер отметил, что участники "могли бы быстро и беспрепятственно попасть туда из россии".



В то же время российские СМИ сообщают, ссылаясь на "местные власти", что в военной администрации оккупированного Энергодара ожидают прибытия миссии в город утром 1 сентября.



Напомним, что 29 августа миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся под российской оккупацией. Ее возглавил глава Международного агентства атомной энергетики Рафаэль Гросси . Основными целями миссии являются оценка физического ущерба, определение функциональности систем безопасности и охраны, оценка условий персонала, а также выполнение срочных мер по обеспечению безопасности.