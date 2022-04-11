В Запорожье на Хортице найдена гробница скифского воина

11:23 15 ноября Киев, Украина

Территорию таврийских степей в древности населяли скифы. Большой удачей для археологов и историков стала находка останков скифского воина на острове Хортица в Запорожье. По информации Радио Свобода, найденному захоронению около 2,5 тысяч лет. Это первая с 1992 года находка полностью уцелевшего, не разграбленного скифского захоронения на острове, сообщает Национальный заповедник Хортица.

В катакомбе, глубина которой составляет около трех метров, похоронен 40-летний мужчина. Покойный имел высокий рост для своего времени - около 180 сантиметров, а также хорошие зубы, что говорит о его хорошем питании.

Руководитель археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела охраны памятников истории, археологии и природы НЗ Хортица Дмитрий Никоненко отмечает, что все кости сохранились, а значит можно сделать большое число анализов. Он назвал это очень большой удачей с научной точки зрения.

"Погребение находится в катакомбе, то есть это не обычная яма, а такое импровизированное подземное здание. Одна из версий, которые ученые высказывают, что скифские катакомбы - это как раз воспроизведения здания в жилье, то есть кибитки, но подземной. У него был колчан со стрелами, это указывает, что он был воином", - рассказал Никоненко.

Такое захоронение говорит о том, что во в те времена на Хортице скифы жили в большом количестве. На острове была переправа с одного берега Днепра на другой, которая имела высокую важность для кочевых племен.

"И люди, которые здесь жили, как раз контролировали и обеспечивали переправы племен с одной стороны на другую. То есть Хортица в это время была очень важным стратегическим местом", - рассказал ученый.

Захоронение воина также сопровождалось жертвенной пищей, рядом с которой лежал железный нож с костяной рукояткой. Обнаруженный рядом с телом колчан был сделан из кожи и украшен железом. Сколько стрел было в нем, пока неизвестно. Точное количество должны установить археологи во время дальнейшей расчистки захоронения.

Вход в катакомбу, в которой был похоронен скиф, был построен из множества камней (отдельные камни достигают 200 килограммов, и их очень много). Это, по мнению историков, свидетельствует о незаурядном статусе мужчины в скифском обществе.

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