В Запорожье и области объявили 1 октября днем траура

11:18 30 сентября Киев, Украина

Завтра, 1 октября, в Запорожье и области объявили день траура по погибшим от ракетного удара по гуманитарной колонне, сообщил глава региона Александр Старух.

"Сегодня утром, 30 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье. Известно о 23 погибших. Поэтому завтра, 1 октября, в Запорожье объявлен День траура по погибшим от утреннего ракетного удара российских оккупантов. - Тоскует весь город. Даже небо стало черным и плачет по оборванным жизнями людей. Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы отомстим. Россия – страна-террорист", – сообщил исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев.

Российские захватчики выпустили по Запорожью 16 ракет из зенитно-ракетных комплексов С-300. При этом сами российские террористы напрочь врут, заявляя, что якобы ВСУ нанесли удары по мирному населению в Запорожье.

Сначала коллаборант рогов писал о "высоких ударах" по "боевикам Зеленского". А когда появилась информация об ударе по скоплению мирных людей, уже начали писать, что это якобы ВСУ.