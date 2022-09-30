В Запорожье и области объявили 1 октября днем траура

Завтра, 1 октября, в Запорожье и области объявили день траура по погибшим от ракетного удара по гуманитарной колонне, сообщил глава региона Александр Старух.
Российские захватчики выпустили по Запорожью 16 ракет из зенитно-ракетных комплексов С-300. При этом сами российские террористы напрочь врут, заявляя, что якобы ВСУ нанесли удары по мирному населению в Запорожье.
Сначала коллаборант рогов писал о "высоких ударах" по "боевикам Зеленского". А когда появилась информация об ударе по скоплению мирных людей, уже начали писать, что это якобы ВСУ.
Ранее мы писали, что враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра. Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. В настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых.
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