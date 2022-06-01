В Запорожье доставили партию гумпомощи от Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова доставил в Запорожье партию гуманитарной помощи для переселенцев.
Об этом сообщает пресс-служба фонда Рината Ахметова в среду, 1 июня.
В город продолжают прибывать вынужденные переселенцы из населенных пунктов, где идут активные боевые действия.
Очередная партия гуманитарки была доставлена Фондом в один из центров, принимающий переселенцев из самых горячих точек Донбасса.
В состав наборов вошли продукты первой необходимости: макаронные изделия, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.
Для переселенцев в Запорожье Фонд уже передал более 19,5 тысяч продуктовых наборов.
Всего такие наборы получат 200 тысяч украинцев.
В город продолжают прибывать вынужденные переселенцы из населенных пунктов, где идут активные боевые действия.
Очередная партия гуманитарки была доставлена Фондом в один из центров, принимающий переселенцев из самых горячих точек Донбасса.
В состав наборов вошли продукты первой необходимости: макаронные изделия, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.
Для переселенцев в Запорожье Фонд уже передал более 19,5 тысяч продуктовых наборов.
Всего такие наборы получат 200 тысяч украинцев.
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