В Запорожье доставили партию гумпомощи от Рината Ахметова

18:54 01 июня Киев, Украина

Фонд Рината Ахметова доставил в Запорожье партию гуманитарной помощи для переселенцев.

 
Об этом сообщает пресс-служба фонда Рината Ахметова в среду, 1 июня.

В город продолжают прибывать вынужденные переселенцы из населенных пунктов, где идут активные боевые действия.

Очередная партия гуманитарки была доставлена Фондом в один из центров, принимающий переселенцев из самых горячих точек Донбасса.

В состав наборов вошли продукты первой необходимости: макаронные изделия, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Для переселенцев в Запорожье Фонд уже передал более 19,5 тысяч продуктовых наборов.

Всего такие наборы получат 200 тысяч украинцев.