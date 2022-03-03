В Запорожье дамба Днепрогэса полностью закрыта для транспорта

Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, в связи с угрозой диверсий полностью закрыто движение транспорта по плотине Днепрогэса. Запорожцы с пониманием восприняли призыв защитить плотину от разрушений.
Данные меры чиновник назвал вынужденными и попросил горожан не выходить без необходимости из дома и не пользоваться авто.
Напомним, 1 марта стало известно, что ж/д сообщения с югом Запорожской области больше нет. В Васильевке разрушен железнодорожный мост, обеспечивавший соединение с южной территорией области.
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