В Запорожье дамба Днепрогэса полностью закрыта для транспорта

09:27 03 Март Киев, Украина

Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, в связи с угрозой диверсий полностью закрыто движение транспорта по плотине Днепрогэса. Запорожцы с пониманием восприняли призыв защитить плотину от разрушений.

"Движение автотранспорта через плотину Днепрогэс полностью перекрыто. Отменяется курсирование муниципального транспорта из Днепровского района через Днепрогэс в центр города", - написал в Facebook Анатолий Куртев.

Данные меры чиновник назвал вынужденными и попросил горожан не выходить без необходимости из дома и не пользоваться авто.

Напомним, 1 марта стало известно, что ж/д сообщения с югом Запорожской области больше нет. В Васильевке разрушен железнодорожный мост, обеспечивавший соединение с южной территорией области.