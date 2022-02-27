В ЗАПОРОЖЬЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ В ДЕТСКИХ САДАХ

10:45 27 Февраль Киев, Украина

Запорожье несколько дней, как не работают учебные заведения. Однако в городе планируют открыть дежурные группы в детских садах.

Как сообщил исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев, в учреждениях дошкольного образования приостановлен образовательный процесс с возможностью его быстрого обновления. Если кто-то из родителей решит привести детей в детсады, то для их удобства там по согласованию с органами управления образования будет организована работа дежурных групп.

В заведениях внешкольного образования также приостановлен образовательный процесс с возможностью быстрого возобновления работы. Власти города также учли рекомендацию Министерства образования и науки Украины и рекомендуют запорожским учреждениям общего среднего образования с 28 февраля объявить каникулы на две недели.