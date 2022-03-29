В Закарпатской области построят аэропорт: Укринфрапроект выбирает место

Новый аэропорт построят в одном из четырех населенных пунктов Закарпатской области, на данный момент Госагентство инфраструктурных проектов изучает все плюсы и минусы локаций.
Претендентами являются: города Мукачево и Хуст, а также села Среднее и Ратовцы. Другие места для строительства аэропорта рассматривать не будут.
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на Госагентство инфраструктурных проектов.
Вскоре начнутся передпроектные работы – съемка высотных препятствий, которая поможет решить, как можно разместить полосу в том или ином месте. На проектные работы правительство утвердило 30 млн грн.
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