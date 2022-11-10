В Южной Корее впервые пройдет украинский кинофестиваль

09:10 10 ноября Киев, Украина

В Южной Корее впервые покажут украинские фильмы в рамках благотворительного киномарафона CinemAid Ukraine Charity Film Marathon.

Об этом сообщает пресс- служба Государственного агентства по вопросам кино.



Лента украинского производства будет демонстрироваться в южнокорейской столице Сеуле 15-20 ноября. Торжественное открытие киномарафона состоится в помещении Корейского киноархива.



В программу мероприятия вошли ленты "Толока" Михаила Ильенко, "Щедрик" Олеси Моргунец-Исаенко, "DZIDZIO Контрабас" Олега Борщевского, "11 детей из Моршина" Аркадия Непиталюка.



Соорганизатором первого украинского кинофестиваля в Корее стала компания TRA Media. Президент компании Дже-ман Чой рассказал, что она впервые предоставила корейским зрителям украинские фильмы через канал TVA Plus.

"Надеюсь, что корейская аудитория узнает об украинской истории и культуре, просматривая украинские фильмы, поскольку иностранцы узнали и полюбили Корею, просматривая корейские фильмы и дорами. Также я желаю, чтобы эта мера способствовала активизации культурного обмена и укреплению отношений между нашими двумя странами", – сказал Чой.

CinemAid Ukraine Charity Film Marathon – это серия показов украинского кино за границей в поддержку Украины. Благотворительный киномарафон инициирован Госкино совместно с Украинской киноакадемией, Ассоциацией "Смотри украинское!", Украинской киноассоциацией, ОО "УкрКиноФест", ОО "Союз предпринимателей теле и киноиндустрии", ОО "Наконец", КП "Киевкинофильм", БО БФ "Центр развития креативных индустрий".