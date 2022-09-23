В Южной Корее презентовали фотовыставку о войне в Украине

14–16 сентября в Южной Корее проходил ежегодный Международный форум по вопросам мира и процветания, где презентовали фотовыставку о войне в Украине.
Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.
Так, в рамках этого события состоялась презентация фотовыставки "Киев: репортаж одного дня. 8 марта 2022". 44 фотографии были сделаны в
Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.
Так, в рамках этого события состоялась презентация фотовыставки "Киев: репортаж одного дня. 8 марта 2022". 44 фотографии были сделаны в
столице Украины на протяжении 13-х суток российско-украинской войны.
Фотографии показывают реалии европейского мегаполиса, переживающего вражеские атаки: перегороженные баррикадами и блокпостами улицы, фигуры украинских воинов, разрушенные дома, переполненный вокзал.
Выставку посетили Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко, представители правительства автономной провинции Чеджу, руководители центров мира. Среди них были и украинцы, проживающие в Южной Корее.
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