В Южной Корее презентовали фотовыставку о войне в Украине

14:57 23 сентября Киев, Украина

14–16 сентября в Южной Корее проходил ежегодный Международный форум по вопросам мира и процветания, где презентовали фотовыставку о войне в Украине.



Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.



Так, в рамках этого события состоялась презентация фотовыставки "Киев: репортаж одного дня. 8 марта 2022". 44 фотографии были сделаны в

столице Украины на протяжении 13-х суток российско-украинской войны.

Фотографии показывают реалии европейского мегаполиса, переживающего вражеские атаки: перегороженные баррикадами и блокпостами улицы, фигуры украинских воинов, разрушенные дома, переполненный вокзал.

"Презентация выставки на форуме стала знаком особой поддержки Украины в условиях российской агрессии. Фотографии фиксируют факты и эмоции полномасштабной войны", – отметили в Минкульте.

Выставку посетили Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко, представители правительства автономной провинции Чеджу, руководители центров мира. Среди них были и украинцы, проживающие в Южной Корее.