В Южной Корее мужчина обнаружил в купленном холодильнике сумму, равную $95 тыс

11:15 16 августа Киев, Украина

Удивительные находки ожидают порой покупателей бывших в употреблении вещей. К примеру, мужчина из Южной Кореи приобрел старый холодильник через интернет-магазин. В холодильнике его ждал сюрприз в виде суммы в размере 95 тысяч долларов.

Отмечается, что когда мужчина мыл холодильник, то нашел в нем 2200 купюр на сумму 110 миллионов вон, что и составляет около 95 тысяч долларов.

В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить личность бывшего владельца холодильника.

Если в течение шести месяцев предыдущий владелец не объявится, то мужчина, нашедший деньги, сможет забрать их себе. При этом ему необходимо будет заплатить налог в размере 22% от стоимости найденной суммы. В противном случае он должен будет вернуть все деньги.

Как сообщалось ранее, житель Таиланда нашел в еде редкую жемчужину.