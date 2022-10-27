В ЮНЕСКО озабочены ущербом культурным объектам в Украине

Агентство ООН по культуре ЮНЕСКО заявило, что в результате российского вторжения в Украину был нанесен ущерб 207 культурным объектам в Украине. Об этом в среду, 26 октября, сообщает новостной канал AlJazeera.
Среди них: 88 религиозных объектов, 15 музеев, 76 зданий, представляющих исторический и/или художественный интерес, 18 памятников и 10 библиотек.
Она добавила, что на данное время во время войны ни один из семи объектов всемирного наследия, которые находятся на территории Украины не пострадал.
Свои выводы ЮНЕСКО делает, основываясь на данных Спутникового центра ООН ЮНОСАТ.
Она добавила, что ЮНЕСКО обсуждала с Киевом возможность вывоза объектов культурного наследия из страны на время войны.
Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал, что был вынужден обратиться за помощью к ЮНЕСКО, чтобы там оказали содействие в сохранении музейных реквизитов и экспонатов в Украине.
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