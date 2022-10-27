В ЮНЕСКО озабочены ущербом культурным объектам в Украине

08:57 27 октября Киев, Украина

Агентство ООН по культуре ЮНЕСКО заявило, что в результате российского вторжения в Украину был нанесен ущерб 207 культурным объектам в Украине. Об этом в среду, 26 октября, сообщает новостной канал AlJazeera.

Среди них: 88 религиозных объектов, 15 музеев, 76 зданий, представляющих исторический и/или художественный интерес, 18 памятников и 10 библиотек.

"Мы пришли к выводу, что ситуация плохая. Дальше может стать еще хуже", - заявила директор ЮНЕСКО по культуре и чрезвычайным ситуациям Криста Пиккат на пресс-конференции в Женеве.

Она добавила, что на данное время во время войны ни один из семи объектов всемирного наследия, которые находятся на территории Украины не пострадал.

Свои выводы ЮНЕСКО делает, основываясь на данных Спутникового центра ООН ЮНОСАТ.

"Основываясь на отчетах с мест, ЮНЕСКО отправляет в ЮНОСАТ список потенциально поврежденных объектов. Затем запрашивает спутниковые изображения у коммерческих поставщиков, и небольшая группа экспертов изучает разницу между фотографиями до и после. Команда сопоставляет изображения и затем может указать временное окно, в котором произошло повреждение", - объяснила Криста Пиккат.

Она добавила, что ЮНЕСКО обсуждала с Киевом возможность вывоза объектов культурного наследия из страны на время войны.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал, что был вынужден обратиться за помощью к ЮНЕСКО, чтобы там оказали содействие в сохранении музейных реквизитов и экспонатов в Украине.