В японских библиотеках появится перевод украинской сказки "Катигорошек"

14:50 03 Январь Киев, Украина

В детских библиотеках по всей Японии появится перевод украинской сказки "Катигорошек" с иллюстрациями Зои Скоропаденко, которые художница создала с учетом японской культурной специфики.



Перевод сказки подготовил украинский языковед Иван Дзюб. Адаптировать текст помогали профессор Университета Кобе Гакуин Йошихико Окабе и преподаватель Львовской политехники Надежда Гораль.



Проект координировало Посольство Украины в Японии. По словам второй секретарши посольства Виолетты Удовик, Катигорошек

является своеобразным аналогом японского сказочного героя Момотаро, появившегося из средины огромного персика.

Сказочный мальчик чрезвычайной силы Катигорошек родился от горошины и освободил своих братьев и сестру из плена змея. Момотаро, рожденный из персика, в сказочных сюжетах тоже боролся с чудовищами.