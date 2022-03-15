А у вас был любимец-тамагочи? Вы не поверите, но этой культовой игрушке четверть века! Как сообщило агентство Engadget, компания, которая сотворила легендарную игрушку 90-х, решила к юбилею представить публике новый девайс. Современное поколение Tamagotchi Smart выпустили в формате умных часов.

Тамагочи 21-го века обладает сенсорным и голосовым управлением, с помощью которого владельцы игрушки могут разбудить и погладить своего питомца.

Отмечается, что в Tamagotchi Smart есть новые персонажи, о которых можно заботиться.

Кроме этого, на рынке появятся отдельные карты TamaSma. С их помощью владельцы тамагочи смогут загружать на свои устройства эксклюзивные персонажи и предметы.

Так, как тамагочи представлено в виде смартчасов, оно показывает время, а также измеряет шаги. Предполагается, что в нем есть и функция плеера.

Известно, что сначала Tamagotchi Smart выйдет на японский рынок. И это будет в ноябре текущего года стоимостью порядка $60.

Напомним, в 2017 году стало известно о том, что в Японии возродили популярную 20 лет назад игрушку тамагочи. На тот момент ее цена составляла 13,55 долларов, однако купить ее можно было исключительно в японских магазинах.