В январе сайт проекта "Хочу жить" посетило 4,7 млн ​​человек из россии

18:27 02 февраля Киев, Украина

В январе текущего года сайт проекта "Хочу жить", где можно получить консультации о том, как безопасно сдаться в украинский плен, посетило 5,6 миллиона пользователей, 4,7 миллиона из которых из россии. Количество обращений выросло почти на 50%.



Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов рассказал, что наибольший интерес наблюдают среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей россии.



Обращаются как военные ВС рф и члены их семей, так и россияне, которым грозит мобилизация.

“На горячих линиях проекта 24/7 привлечены 10 операторов. Каждый день они принимают 50–100 звонков и обращений в чат-бот проекта, мессенджеры Telegram и WhatsApp. Что же касается тех российских военнослужащих, которые не пользуются предложением проекта "Хочу жить" – их судьба отражается в ежедневных сводках Генштаба ВСУ, – говорит Юсов.

Юсов отметил, что по собственному желанию пленные могут вернуться домой в результате обмена или просить убежище в Украине и некоторых странах ЕС.



В январе текущего года сайт проекта "Хочу жить" посетило также 350 тысяч человек из Украины, преимущественно с временно оккупированных территорий. Проводить принудительную мобилизацию там россия начала незадолго до полномасштабного вторжения и, по оценке правозащитников, отправила на войну уже более 100 тысяч мужчин. По меньшей мере, 23 тысячи из них погибли.