В воздушном пространстве Украины "зафиксировали полет Санта Клауса"

Воздушные силы Украины накануне Рождества по григорианскому календарю опубликовали скриншот карты проекта Flightradar24, где зафиксировали "Санта Клауса в воздушном пространстве Украины". Соответствующий скрин был опубликован в ночь на воскресенье, 25 декабря в Facebook.
На снимке вместо символа самолетов над Украиной изображены олени и сани Санта Клауса.
Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством.
Напомним, два года назад под Киевом Санта на параплане разбрасывал конфеты.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии