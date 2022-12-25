В воздушном пространстве Украины "зафиксировали полет Санта Клауса"

09:31 25 декабря Киев, Украина

Воздушные силы Украины накануне Рождества по григорианскому календарю опубликовали скриншот карты проекта Flightradar24, где зафиксировали "Санта Клауса в воздушном пространстве Украины". Соответствующий скрин был опубликован в ночь на воскресенье, 25 декабря в Facebook.

"Воздушные Силы Украины приветствуют Santa1 в воздушном пространстве Украины и гарантируют безопасный полет!", - говорится в сообщении.

На снимке вместо символа самолетов над Украиной изображены олени и сани Санта Клауса.

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством.

Напомним, два года назад под Киевом Санта на параплане разбрасывал конфеты.