В воскресенье во Львове стартует фестиваль «Зимова Країна Мрій»

19:22 29 Декабрь Киев, Украина

Этнофестивал «Країна Мрій» приглашает жителей Львова и гостей города 2 января отпраздновать новый год с «Вопли Видоплясова» и «Пирог Кнут».

На сцене гостей ожидает выступление основателя и идейного вдохновителя фестиваля «Країна Мрій» – Олега Скрипки, сообщили организаторы. Именно 2 января слушатели впервые вживую услышат новый хит группы «Новый Год».



Как отмечают организаторы, «Вопли Видоплясова» – рок-кумиры, культовая группа, известная своим творчеством не только в Украине, но и во всем мире – впервые актуализируют праздник, близкий каждому, одноименной песней «Новый Год». Музыка группы и их клипы передают атмосферу целых поколений и запечатлеваются в памяти, а теперь они готовы ярко продемонстрировать атмосферу драйва, новогоднего и рокерского задора, праздничного настроения и безудержного веселья во время празднования Нового Года на зимнем этнофестивале «Краина».

«Веселое настроение и хорошее чувство юмора погрузят Вас в настоящую атмосферу новогоднего праздника. Группа «Вопли Видоплясова» поздравляет всех украинцев с праздниками и желает здоровья и хорошего настроения в течение всего следующего года», – сказал Олег Скрипка.