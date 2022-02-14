В воскресенье Ватикан и Папа Римский молились за Украину

08:34 14 Февраль Киев, Украина

13 февраля, в Ватикане собрались тысячи верующих. На главной площади Святого Петра во главе с Папой Римским Франциском прошла общая молитва всех неравнодушных к Украине и судьбе ее народа.



Прежде чем приступить к молитве, глава Католической церкви назвал события, происходящие в Украине – тревожным знаком, добавив: «Я доверяю все усилия по достижению мира покровительству Девы Марии и совести ответственных политиков».



Сразу после его вступительного слова, началась молитва.



К слову, ранее понтифик назвал войну – безумием, выразив надежду, что Украина и Россия смогут решить конфликт мирным, дипломатичным путем. А 26 января 2022 года одновременно в нескольких странах мира состоялась молитва за мир на украинской земле. Папа Римский объявил этот день, как специальный день молитвы, возглавив ее проведение.



Напомним, Папа Франциск намерен в 2022 году посетить Украину. Однако о дате и сроках визита Святейшего Отца пока неизвестно.



В Украине отметили, что вопрос организации такого визита находится на повестке дня. Украинский посол в Ватикане Андрей Юраш подтвердил, что на данный момент еще в стадии обсуждения переговоры относительно приезда Папы Римского Франциска в Украину.