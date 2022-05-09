В воскресенье в Чернигове прошел фестиваль близнецов. ВИДЕО

12:55 09 августа Киев, Украина

Участие в пятом фестивале CheTwinsFest 2021 приняло 85 пар близнецов и двойняшек разных возрастов. Праздник прошел вчера в Чернигове

Об этом сообщила представитель ОО Чернигов Европейский Татьяна Децюк.



Участников ждали интересные развлекательные локации, фотозона, розыгрыш подарков.



Фестиваль начали проводить в 2017 году, в 2018-м установили два рекорда Украины: наибольшее количество двойняшек на одной локации (100 пар) и самая большая разница в возрасте между двойняшками.



Ежегодно праздник проводится в разных местах. В этом году выбрали улицу Святониколаевскую в Чернигове из-за дискуссии, следует ли сделать ее пешеходной. Для проведения фестиваля в эти выходные здесь ограничили движение транспорта.