В воскресенье свой день рождения отметил Петр Порошенко

Вчера Петр Порошенко в кругу семьи отпраздновал 56-ю годовщину со дня рождения.
Об этом пишет НВ.
Бывшая первая леди Украины и жена пятого президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко поздравила мужа на своей странице в социальных сетях и поделилась видео романтического поздравления. И это ее первые посты в этой соцсети.
Судя по подписям и видео Марина Порошенко устроила для мужа сюрприз. Она пригласила его в зал ресторана, где они находились только одни (кроме видеооператора и фотографов). И предложила ему вспомнить важные моменты жизни: как она провожала его в армию, как рождались их дети Алексей, Евгения, Александра и Михаил, как он давал присягу Президента Украины, как люди приветствовали получение Томоса, как рождались внуки Петр и Лиза. Жена бывшего объяснила, что эмоции наполняют жизнь смыслом и движением вперед. И пригласила мужа на белый танец.
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