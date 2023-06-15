В воскресенье свой день рождения отметил Петр Порошенко

И это ее первые посты в этой соцсети.

Судя по подписям и видео Марина Порошенко устроила для мужа сюрприз.

Она пригласила его в зал ресторана, где они находились только одни (кроме видеооператора и фотографов).

И предложила ему вспомнить важные моменты жизни: как она провожала его в армию, как рождались их дети Алексей, Евгения, Александра и Михаил, как он давал присягу Президента Украины, как люди приветствовали получение Томоса, как рождались внуки Петр и Лиза.

Жена бывшего объяснила, что эмоции наполняют жизнь смыслом и движением вперед.

И пригласила мужа на белый танец.