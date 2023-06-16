В Винницу прибыло 16 вагонов Tram2000 из Цюриха

14:20 30 мая Киев, Украина

В Винницу прибыло 16 вагонов "Tram2000" из последней партии, поставленной швейцарским городом Цюрих.



Об этом в своем сообщении в социальной сети Facebook объявил мэр Винницы, Сергей Моргунов.



Он отметил, что последний трамвай из этой партии был доставлен из Цюриха 27 мая, и еще 19 вагонов ожидаются в ближайшее время.



Вагоны "Tram2000" будут выведены на городские рельсы, когда будет завершена их техническая и юридическая подготовка. Планируется, что запуск новых трамваев уже состоится в этом летом, по словам мэра Моргунова.



В городском совете Винницы добавили, что в этом году город планирует принять в общей сложности 16 вагонов.



А в период с 2024 по 2026 годы запланирована передача остальных вагонов и других компонентов, включая трамвайные рельсы.



Появление Tram 2000 позволит заменить устаревшие модели трамваев Mirage, которые в настоящее время эксплуатируются в Виннице.