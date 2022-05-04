В винницком городском транспорте проезд подорожал вдвое

13:48 02 августа Киев, Украина

Со вчерашнего дня городские власти города Винница подняли стоимость проезда в городском транспорте вдвое. Теперь он составляет 8 гривен.



Об этом сообщили в КП "Винницкая транспортная компания" ("ВТК").



"Новые тарифы на проезд в городском коммунальном транспорте установил исполком городского совета еще 15 июля, а 1 августа они вступили в силу", - сообщили в компании.



Отмечается, что новый тариф на проезд в муниципальном транспорте будет единым - 8 грн за поездку в трамвае, троллейбусе или автобусе. Несмотря на то, что проезд для пассажиров подорожал вдвое, для предприятия-перевозчика он будет убыточным.



В ВТК отметили, что стоимость электронных проездных билетов остается льготной. Так, безлимитный по количеству поездок месячный билет будет стоить 750 грн. А проездной на 130 поездок - 510 грн. Стоимость студенческого проездного составит 255 грн, ученический месячный билет будет стоить 155 грн.



Последний раз стоимость проезда в муниципальном транспорте Винницы менялась три года назад.