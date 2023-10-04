В Винницкой области погибло более 3000 осетровых рыб общим весом 9 тонн

14:50 04 октября Киев, Украина

В Винницкой области зафиксирована массовая гибель рыбы в аквакультуре Ukrainian Caviar Berry, сообщает Винницкий рыбоохранный патруль 4 октября.



На месте была зафиксирована гибель около 3000 осетровых рыб весом девять тонн, включая маточные поголовья осетра и белуги.



Место происшествия также было осмотрено представителями Государственной экологической инспекции, Госпродпотребслужбы, сотрудниками полиции и прокуратуры Винницкой области. Взяты пробы воды для определения содержания загрязняющих веществ.



В Ukrainian Caviar Berry отметили, что за одну ночь было уничтожено крупнейшее стадо племенного азовского осетра. Компания также выразила озабоченность по поводу загрязнения воды в реке Южный Буг, которое, по их словам, оказало негативное воздействие на рыбное население.



На данный момент проводится досудебное расследование происшедшего случая.