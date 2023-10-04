В Винницкой области погибло более 3000 осетровых рыб общим весом 9 тонн

В Винницкой области зафиксирована массовая гибель рыбы в аквакультуре Ukrainian Caviar Berry, сообщает Винницкий рыбоохранный патруль 4 октября.
На месте была зафиксирована гибель около 3000 осетровых рыб весом девять тонн, включая маточные поголовья осетра и белуги.
Место происшествия также было осмотрено представителями Государственной экологической инспекции, Госпродпотребслужбы, сотрудниками полиции и прокуратуры Винницкой области. Взяты пробы воды для определения содержания загрязняющих веществ.
В Ukrainian Caviar Berry отметили, что за одну ночь было уничтожено крупнейшее стадо племенного азовского осетра. Компания также выразила озабоченность по поводу загрязнения воды в реке Южный Буг, которое, по их словам, оказало негативное воздействие на рыбное население.
На данный момент проводится досудебное расследование происшедшего случая.
На месте была зафиксирована гибель около 3000 осетровых рыб весом девять тонн, включая маточные поголовья осетра и белуги.
Место происшествия также было осмотрено представителями Государственной экологической инспекции, Госпродпотребслужбы, сотрудниками полиции и прокуратуры Винницкой области. Взяты пробы воды для определения содержания загрязняющих веществ.
В Ukrainian Caviar Berry отметили, что за одну ночь было уничтожено крупнейшее стадо племенного азовского осетра. Компания также выразила озабоченность по поводу загрязнения воды в реке Южный Буг, которое, по их словам, оказало негативное воздействие на рыбное население.
На данный момент проводится досудебное расследование происшедшего случая.
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