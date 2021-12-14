В Виннице стартовал масштабный проект по созданию туристического хаба

В самом центре города Винницы планируется открыть самый большой туристический хаб в Украине, уже начаты работы по реконструкции здания, в котором он будет располагаться.
Об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Винницы Сергей Моргунов.
По его словам, хаб объединит удобные сервисы для гостей Винницы с местом для развития креативного предпринимательства. Современный информационный центр, который заработает в стенах туристического хаба, сможет дополнить программы посещения Винницы интересными предложениями как в отношении города, так и по путешествиям по региону. Он имеет целью продлить пребывание туристов в Виннице и, как следствие, положительно влиять на развитие индустрии гостеприимства, создание новых рабочих мест в этой сфере и увеличение поступлений в местный бюджет.
После завершения реконструкции здания у входа будет установлен первый в городе интерактивный туристический киоск, где гости Винницы смогут получать необходимую информацию круглосуточно. Внутри и снаружи разместят удобные места для отдыха и обустроят событийную площадку, где регулярно будут проходить лекции, тренинги, мастер-классы и другие мероприятия.
Моргунов считает, что будущее пространство хаба станет импульсом для появления новых туров, маршрутов и предложений в различных сегментах местного туризма. Параллельно будут воплощаться проекты для усиления туристической привлекательности города. В частности, реконструкция аэропорта, открытие новых интересных музеев и появление площадок для крупных культурных и деловых мероприятий.
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