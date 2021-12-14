В Виннице стартовал масштабный проект по созданию туристического хаба

11:45 17 Март Киев, Украина

В самом центре города Винницы планируется открыть самый большой туристический хаб в Украине, уже начаты работы по реконструкции здания, в котором он будет располагаться.

Об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Винницы Сергей Моргунов.

«Наконец приступаем к практической реализации масштабного проекта по созданию Туристического хаба Винницы - работы по реконструкции помещения стартовали. Напомню, наибольший турхаб в Украине мы планируем открыть в самом центре города - это здание по ул. Соборной, 89. В этом году планируем завершить I этап этого проекта, а полноценно Туристический хаб Винницы заработает уже в 2022 году», - сообщил Моргунов.

По его словам, хаб объединит удобные сервисы для гостей Винницы с местом для развития креативного предпринимательства. Современный информационный центр, который заработает в стенах туристического хаба, сможет дополнить программы посещения Винницы интересными предложениями как в отношении города, так и по путешествиям по региону. Он имеет целью продлить пребывание туристов в Виннице и, как следствие, положительно влиять на развитие индустрии гостеприимства, создание новых рабочих мест в этой сфере и увеличение поступлений в местный бюджет.

После завершения реконструкции здания у входа будет установлен первый в городе интерактивный туристический киоск, где гости Винницы смогут получать необходимую информацию круглосуточно. Внутри и снаружи разместят удобные места для отдыха и обустроят событийную площадку, где регулярно будут проходить лекции, тренинги, мастер-классы и другие мероприятия.



Моргунов считает, что будущее пространство хаба станет импульсом для появления новых туров, маршрутов и предложений в различных сегментах местного туризма. Параллельно будут воплощаться проекты для усиления туристической привлекательности города. В частности, реконструкция аэропорта, открытие новых интересных музеев и появление площадок для крупных культурных и деловых мероприятий.