В Виннице проходит тестирование новый пешеходный переход

В Виннице, для уменьшения рисков в перемещении на дорогах, проходит испытание нового инновационного решения – уникальный пешеходный переход.

На сегодня в Украине аналогов такого решения нет. Его встроили на улице Магистратской, при входе в Центральный парк. Известно, что этот участок всегда перегружен транспортом.

В новом проекте вместо обычной расчерченной «зебры» для пешеходов используется мощная световая проекция – это очень удобно в ночное время суток и когда создаются сложные климатические условия. Эту проекцию видно на расстоянии 150 метров и водители могут заранее среагировать на пешехода.

LED-проекторы с мощностью 200 Вт, которые встроены в стойки уличного освещения могут подсвечивать 4 полосы движения. Установленные в них сенсоры движения активируются при приближении пешехода.

В ближайшее время специалистами будет проводиться анализ эффективности такого решения. Помимо этой разработки, в городе, для повышения безопасности движения, внедряют много других передовых технологий.