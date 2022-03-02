В Виннице проезд в маршрутках вырастет до 10 гривен

15:42 31 Май Киев, Украина

С 1 июня в Виннице изменится тариф на проезд в маршрутках - вырастет до 10 гривен, а частные перевозчики перейдут на безналичную оплату проезда.

Изменение цены на проезд в первую очередь вызвана подорожанием всех составляющих тарифа. Кроме того, произошло значительное падение пассажиропотока (на 62,1%), которое возникло в результате введения карантина из-за эпидемии COVID-19, сообщает пресс-служба горсовета Винницы.

При этом перевозчики обещают сохранить социальные обязательства и продолжать осуществлять бесплатные перевозки некоторых льготных категорий населения, а школьников до 6 класса во время обучения - за полцены.



Также утвержден тариф 12 грн за одну поездку на перевозку пассажиров в присоединенных к Виннице общинах (маршруты №30А и №30Б) и на ночном маршруте №25Н (перевозит пассажиров с 22:00 до 6:00).



Кроме того, перевозчиков обязали установить валидаторы для безналичной оплаты за проезд.