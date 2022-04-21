В Виннице хотят перенести карантин выходного дня на будние дни

13:09 25 ноября Киев, Украина

В помощь местным предпринимателям городские власти Винницы хотят перенести карантин выходного дня на дни будние.

Об этом со ссылкой на заммэра города Андрея Очеретного сообщает vlasno.info в среду, 25 ноября.



Предпринимателям будет легче работать и они получат выручку и смогут выплатить всю заработную плату своим работникам, считают городские власти.



"Мы предлагаем областной комиссии ТЭБ и ЧС перенести условные выходные дни на понедельник и вторник... Также написали такое же обращение к премьер-министру Украины", - сказал Очеретный.



По его словам, для предпринимателей будут инициировать отмену единого налога. Речь идет о налоге для первой и второй групп.