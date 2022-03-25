В Вильнюсе нашли способ показать пассажирам российских поездов реальные кадры войны россии против Украины

На перроне Вильнюсского железнодорожного вокзала 25 марта открылась особая выставка. Она предназначена для пассажиров поездов из России в Калининград, которые проезжают Вильнюс и всю Литву транзитом без остановок. На ограждении пути, по которому идет поезд, размещены плакаты с фотографиями трагических последствий российского вторжения в Украину.
Выставка была организована Литовской железной дорогой совместно с Литовским клубом фотокорреспондентов. Были отобраны 24 пронзительных снимка, отражающих реальность войны. Среди них есть кадры из атакуемых Киева и Мариуполя от украинских фотографов Евгения Малолетки и Максима Дондюка.
Российские транзитные поезда проходят через Вильнюс ежедневно, около ста раз за месяц. Это поезд Москва-Калининград, а также поезда до Калининграда из Санкт-Петербурга и Адлера.
Фото разместили ровно на высоте окон поездов. Даже проезжая вокзал на полной скорости, пассажиры смогли бы рассмотреть снимки и прочитать надписи. Но чтобы им было лучше видно, каждый российский поезд будут на некоторое время останавливать на вокзале.
Фото разместили ровно на высоте окон поездов. Даже проезжая вокзал на полной скорости, пассажиры смогли бы рассмотреть снимки и прочитать надписи. Но чтобы им было лучше видно, каждый российский поезд будут на некоторое время останавливать на вокзале.
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