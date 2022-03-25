В Вильнюсе нашли способ показать пассажирам российских поездов реальные кадры войны россии против Украины

21:07 25 марта Киев, Украина

На перроне Вильнюсского железнодорожного вокзала 25 марта открылась особая выставка . Она предназначена для пассажиров поездов из России в Калининград, которые проезжают Вильнюс и всю Литву транзитом без остановок. На ограждении пути, по которому идет поезд, размещены плакаты с фотографиями трагических последствий российского вторжения в Украину.

Выставка была организована Литовской железной дорогой совместно с Литовским клубом фотокорреспондентов. Были отобраны 24 пронзительных снимка, отражающих реальность войны. Среди них есть кадры из атакуемых Киева и Мариуполя от украинских фотографов Евгения Малолетки и Максима Дондюка.

«Эта выставка призвана донести информацию о войне, которую ведет российская власть. Мы подобрали изображения, которые эмоционально передают ту жестокую реальность, с которой в настоящее время сталкивается народ Украины. Этой выставкой мы хотим показать, что в свободной стране невозможно убежать от реальности», — сказал Йонас Стаселис, президент Литовского клуба фотокорреспондентов.

Российские транзитные поезда проходят через Вильнюс ежедневно, около ста раз за месяц. Это поезд Москва-Калининград, а также поезда до Калининграда из Санкт-Петербурга и Адлера.



Фото разместили ровно на высоте окон поездов. Даже проезжая вокзал на полной скорости, пассажиры смогли бы рассмотреть снимки и прочитать надписи. Но чтобы им было лучше видно, каждый российский поезд будут на некоторое время останавливать на вокзале.



