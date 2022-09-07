В венгерских школьных учебниках детей настраивают против Украины

12:27 07 сентября Киев, Украина





Речь идет об официальном учебнике географии для 8 класса, который разработал государственный центр OFI и является обязательной учебной книгой для венгерских учеников.



Там венгерские авторы лишили Украину суверенитета над крымскими горами, сообщив детям, что Карпаты – единственные горы



В разделе новейшей истории венгерских учеников убеждают в том, что в Украине идет гражданская война, к которой россия наверняка не причастна. Венгерская образовательная программа, которая шатается вместе с настроениями правительства, ударила по Украине. Педагоги начали находить в учебниках признаки того, что детей программируют на антиукраинские настроения.Речь идет об официальном учебнике географии для 8 класса, который разработал государственный центр OFI и является обязательной учебной книгой для венгерских учеников.Там венгерские авторы лишили Украину суверенитета над крымскими горами, сообщив детям, что Карпаты – единственные горы в Украине , "у подножия которых расположены исторические венгерские города: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".В разделе новейшей истории венгерских учеников убеждают в том, что в Украине идет гражданская война, к которой россия наверняка не причастна.

“В многонациональной Украине распределение по территории национальностей очень неравномерно. Большинство – это украинцы по национальности, но на востоке страны значительная часть россиян, а на Крымском полуострове они составляют большинство. Два восточнославянских языка (русский, украинский) очень похожи, а пятая часть населения разговаривает на смешанном русско-украинском языке. Несмотря на это, две этнические группы часто враждуют друг с другом. Их противостояние также спровоцировало вооруженный конфликт за Крымский полуостров”, – утверждают авторы учебника.

Составители из государственного центра образования добавили подпись-вопрос для школьников: "Кому из них может принадлежать Украина?" Текст сопровождается следующим рисунком.

Кроме того, в учебнике отмечается, что Украина – плохое место для проживания, а оказавшиеся в Украине венгры страдают больше всего.

“Здоровье населения плохое, люди могут рассчитывать на самую низкую продолжительность жизни на континенте. Общая экономическая ситуация в Украине не благоприятна для венгров, к тому же Закарпатье является одним из самых отсталых районов”, – объясняется в учебнике.

В Украине отреагировали на учебник с антиукраинской пропагандой в Венгрии



Министерство иностранных дел Украины потребовало скорейшего исправления недостоверной и перекрученной информации об Украине в школьном учебнике географии в Венгрии. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко



По его словам, ведомству известна ситуация с венгерским учебником географии для восьмого класса.