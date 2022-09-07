В венгерских школьных учебниках детей настраивают против Украины

Венгерская образовательная программа, которая шатается вместе с настроениями правительства, ударила по Украине. Педагоги начали находить в учебниках признаки того, что детей программируют на антиукраинские настроения.
Речь идет об официальном учебнике географии для 8 класса, который разработал государственный центр OFI и является обязательной учебной книгой для венгерских учеников.
Там венгерские авторы лишили Украину суверенитета над крымскими горами, сообщив детям, что Карпаты – единственные горы в Украине, "у подножия которых расположены исторические венгерские города: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".
В разделе новейшей истории венгерских учеников убеждают в том, что в Украине идет гражданская война, к которой россия наверняка не причастна.
Речь идет об официальном учебнике географии для 8 класса, который разработал государственный центр OFI и является обязательной учебной книгой для венгерских учеников.
Там венгерские авторы лишили Украину суверенитета над крымскими горами, сообщив детям, что Карпаты – единственные горы в Украине, "у подножия которых расположены исторические венгерские города: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".
В разделе новейшей истории венгерских учеников убеждают в том, что в Украине идет гражданская война, к которой россия наверняка не причастна.
Составители из государственного центра образования добавили подпись-вопрос для школьников: "Кому из них может принадлежать Украина?" Текст сопровождается следующим рисунком.
Кроме того, в учебнике отмечается, что Украина – плохое место для проживания, а оказавшиеся в Украине венгры страдают больше всего.
В Украине отреагировали на учебник с антиукраинской пропагандой в Венгрии
Министерство иностранных дел Украины потребовало скорейшего исправления недостоверной и перекрученной информации об Украине в школьном учебнике географии в Венгрии. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко
По его словам, ведомству известна ситуация с венгерским учебником географии для восьмого класса.
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