В Великобритании заработал первый аудиогид на украинском

06:53 11 августа Киев, Украина

лондонском Тауэре, который является одним из старейших сооружений Англии и историческим центром Лондона, появился украинский аудиогид

Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

«За последний год, начиная с июня 2020-го, несмотря на сложную ситуацию во всем мире и неустанную борьбу с коронавирусом нам удалось распространить украинский язык по 27 локациям, запустив аудиогиды в самых известных культурных памятниках планеты. Уверена, что это только начало нашей большой миссии. Есть еще множество интересных мест в мире, где скоро будет звучать украинский язык», – сказала Зеленская.

В октябре 2020 года супруга Президента, находясь в Лондоне, присутствовала при подписании Меморандума с Администрацией исторических королевских дворцов о создании первого аудиогида на украинском языке в Великобритании. Теперь во всемирно известном Тауэре появилась возможность прослушать экскурсию на украинском.



Тауэр – архитектурный символ Великобритании, музей-памятник. Эта крепость расположена на северном берегу Темзы, в историческом центре столицы страны – Лондона. За время своего существования комплекс сооружений успел побыть арсеналом, сокровищницей, местом хранения королевских драгоценностей, но самым известным Тауэр стал как тюрьма.





Для британцев Тауэр имеет особое историческое значение. Сейчас это сокровищница с уникальными экспозициями, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как отметили в Офисе Президента, запуск первого аудиогида на украинском языке в Великобритании - это важный шаг для популяризации нашей культуры и открытия новых возможностей для украинцев, которые живут за рубежом или путешествуют в другие страны.