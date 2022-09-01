В Василькове построят модульное жилье на 350 мест

В Васильковской общине Киевской области построят временный модульный городок на 350 мест, рассказала глава Василькова Наталья Баласинович.
Строительство планируется начать с 21 августа.
Строительство планируется начать с 21 августа.
Там поселят местных жителей многоквартирного дома, который 28 февраля разрушили российские ракеты, а также ВПЛ.
По словам Баласинович, сейчас на территории Васильковской общины зарегистрировано более пяти тысяч внутренне перемещенных лиц.
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