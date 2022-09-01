В Василькове построят модульное жилье на 350 мест

13:52 18 августа Киев, Украина





Строительство планируется начать с 21 августа. Васильковской общине Киевской области построят временный модульный городок на 350 мест, рассказала глава Василькова Наталья Баласинович.Строительство планируется начать с 21 августа.

«Сейчас мы занимаемся коммуникациями и благоустройством. Хотя комнаты небольшие, но они полностью меблированы. И там все необходимое, чтобы какой-то период там можно прожить», – говорит Наталья Баласинович.

Там поселят местных жителей многоквартирного дома, который 28 февраля разрушили российские ракеты, а также ВПЛ.

По словам Баласинович, сейчас на территории Васильковской общины зарегистрировано более пяти тысяч внутренне перемещенных лиц.