В Ужгороде пройдет необычный сплав по реке

16:03 07 Июнь Киев, Украина

Ужгородская регата" возвращается после вынужденного перерыва из-за пандемии, веселое спортивное состязание запланировано на 25 июля.

Об этом сообщают организаторы на официальной странице события в Фейсбуке.

"Регату проведут в последнее воскресенье июля – традиционный заплыв на самодельных плавсредствах по мелководному Ужу. К участию приглашаются любые не моторные плавательные средства – лодки, надувные лодки, плоты и т.п. Приветствуются самодельные конструкции, оригинальный декор и костюмы", - говорится в сообщении.

Как отмечается в правилах соревнования, количество членов экипажа не ограничено, но до финиша "судно" должно прийти с полным составом.

Старт – пляж возле Подзамкового моста (правый берег Ужа), финиш – за мостом Масарика, напротив гостиницы "Ужгород" (левый берег Ужа).



По результатам регаты победителей наградят в следующих номинациях: "Летучий голландец" (самое быстрое судно), "Веселый Роджер" (самое оригинальное судно), "Черная каракатица" (самое быстрое судно среди самодельных), "Ноев ковчег" (самый многочисленный экипаж).



Как сообщается, в случае неудовлетворительных погодных условий и состояния реки "Ужгородский регату" могут перенести на более поздний срок, об этом организаторы сообщат дополнительно.



Первая "Ужгородская регата" состоялась 11 июля 2010 года, фестиваль был одним из самых массовых ежегодных мероприятий в Ужгороде. В прошлом году соревнования не проводились из-за пандемии.