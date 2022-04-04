В Ужгороде открыли первую в городе мини-скульптуру с аудиосопровождением

В честь всемирно известного американского коллектива «Дикий Запад» во главе с Буффало Биллом в Ужгороде установили мини-скульптуру с аудиосопровождением.
Об этом сообщили в благотворительном фонде, которому принадлежит идея и воплощение новой ужгородской мини-скульптуры.
По его словам, 27 июня 1906 года в Ужгороде состоялось выступление всемирно известного американского коллектива «Дикий Запад» во главе с Уильямом Фредериком Коди по прозвищу Буффало Билл. В грандиозном шоу тогда приняли участие около 1300 человек и животных. После европейских столиц посещение Ужгорода «Диким Западом Буффало Билла» стало настоящей сенсацией. Мини-скульптура является подарком Фонда Андрея Пивня жителям и гостям края и призвана повысить имидж, привлекательность Ужгорода и Закарпатья.
Как сообщили в благотворительном фонде, фигурку установили в Ужгороде после Дня независимости, который народ США отпраздновал 4 июля. Она имеет аудиоcопровождение, поэтому может сама о себе рассказать на двух языках: украинском и английском. Достаточно сосканировать на телефон QR-код, и Буффало Билл расскажет о гастролях своего коллектива в Ужгороде.
Новый культурный и исторический объект в Ужгороде призван расширить туристическую карту города и привлечь туристов.
Также интересно, что скульптурка Буффало Билла имеет современную систему защиты: в случае потенциальной угрозы повреждения, мини-скульптура сможет прислать в правоохранительные органы сигнал об опасности.
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