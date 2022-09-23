В Ужгороде опубликованы художественные книги "лёгкого чтения" для людей с интеллектуальными нарушениями

В Ужгороде опубликовали пять художественных книг для людей с ограниченными возможностями. Проект «Инклюзивное литературно-художественное издание «Сказки Закарпатья. Легкий язык» был запущен с целью увеличить, расширить и предоставить доступ к литературе для людей, кто испытывает трудности при чтении.
В Украине таких книг очень мало. Само определение «легкий язык» не получило законодательного подтверждения, а ведь в странах Европы и Америки существуют профессия «переводчик на легкий язык», специальные издательские дома и различные адаптированные сайты для такой аудитории.
В Ужгороде впервые опубликовали книги в формате легкого чтения для людей с интеллектуальными нарушениями. Вся иллюстрация создавалась с участием двадцати молодых людей, которые испытывают трудности с чтением и пониманием текстов, и их родителей. Художественное оформление издательства осуществляла Александра Гаркуша.
Проект позволяет людям с ограниченными возможностями участвовать в общественной жизни. Руководитель проекта Лариса Шувалова рассказала, что привлечение людей, имеющих интеллектуальные нарушения, было основным условием. Благодаря разговорам и обсуждениям на еженедельных встречах, все доработки были внесены в конечное издание.
Писатель Александр Гаврош поделился впечатлениями: «…Работа проходила в несколько этапов, вносились правки, были дискуссии. Процесс нелегок, потому что хотелось сохранить художественность текстов. Это новый интересный опыт».
Елена Слиган, председатель правления ужгородского Общества защиты лиц с инвалидностью «Надежда» прокомментировала: «Для нашей молодежи это было необычно, но они до сих пор вспоминают эти встречи. Не все могут понять тех, кто имеет интеллектуальные особенности, однако нам нужно понимание, больше внимания, терпения».
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