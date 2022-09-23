В Ужгороде опубликованы художественные книги "лёгкого чтения" для людей с интеллектуальными нарушениями

В Ужгороде опубликовали пять художественных книг для людей с ограниченными возможностями. Проект «Инклюзивное литературно-художественное издание «Сказки Закарпатья. Легкий язык» был запущен с целью увеличить, расширить и предоставить доступ к литературе для людей, кто испытывает трудности при чтении.

В Украине таких книг очень мало. Само определение «легкий язык» не получило законодательного подтверждения, а ведь в странах Европы и Америки существуют профессия «переводчик на легкий язык», специальные издательские дома и различные адаптированные сайты для такой аудитории.

В Ужгороде впервые опубликовали книги в формате легкого чтения для людей с интеллектуальными нарушениями. Вся иллюстрация создавалась с участием двадцати молодых людей, которые испытывают трудности с чтением и пониманием текстов, и их родителей. Художественное оформление издательства осуществляла Александра Гаркуша.