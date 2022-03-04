В управлении по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сыграли свадьбу

16:46 04 Март Киев, Украина

И эту страну хотят победить? Страну, где в укрытиях рождаются дети, а в актовых залах пожарных частей создаются новые семьи и будущее нашего государства???!!!!

В условиях военного положения начальники Главных управлений вправе женить сотрудников. Любви нет препятствий, сегодня новая семья Рудковских это доказала.

Бракосочетание прошло сегодня в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области.

Он – спасатель из Одесщины, а она – дочь спасательницы из Одесщины. Они давно этого хотели и готовились. И очень расстроились, что из-за данной ситуации все придется отложить. Но их друзья и коллеги решили сделать им настоящий сюрприз и организовали для них свадьбу



Сегодня плакали все и плакали от счастья. И плакать мы будем только так! Ибо не одна сволочь, которая пришла к нам с оружием, не отнимет наши мечты, нашу жажду свободы, наше чувство юмора и нашу любовь!





