В Умани задержали антисемита

Житель Умани, где традиционно каждый год собираются тысячи хасидов на празднование своего нового года, распространял в соцсетях призывы к дискриминации людей еврейской национальности. Правоохранители вычислили антисемита и задержали за разжигание межнациональной розни между евреями и украинцами.
По предварительным выводам экспертов, опубликованные правонарушителем материалы содержат прямые призывы к проведению геноцида, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы населения. Кроме того, отдельные публикации провоцируют возникновение межнациональной розни.
Во время обыска по месту жительства пропагандиста обнаружены мобильные устройства и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках открытого уголовного производства по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч.1 ст.161 УК Украины) продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности всех виновных лиц.
Ранее сообщалось, что в Умани на паломников-хасидов составили семь протоколов. Выявленные нарушения касаются незаконного прибытия в Украину, нарушений карантина и общественного порядка.
Напомним, возле могилы духовного лидера хасидов цадика Нахмана в Умани правоохранители установили сразу два блокпоста. Один – на подъезде, а второй непосредственно возле могилы.
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