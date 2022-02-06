В Умани задержали антисемита

Житель Умани, где традиционно каждый год собираются тысячи хасидов на празднование своего нового года, распространял в соцсетях призывы к дискриминации людей еврейской национальности. Правоохранители вычислили антисемита и задержали за разжигание межнациональной розни между евреями и украинцами.

"Житель Умани на персональной странице в одной из популярных социальных сетей систематически размещал деструктивные сообщения с призывами к расовой вражде и ненависти. Он публиковал дискриминационные статьи касательно еврейской национальности, где унижал честь и достоинство ее представителей, и призывал к уничтожению граждан этой нации", – говорится в сообщении.

По предварительным выводам экспертов, опубликованные правонарушителем материалы содержат прямые призывы к проведению геноцида, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы населения. Кроме того, отдельные публикации провоцируют возникновение межнациональной розни.

Во время обыска по месту жительства пропагандиста обнаружены мобильные устройства и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках открытого уголовного производства по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч.1 ст.161 УК Украины) продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Ранее сообщалось, что в Умани на паломников-хасидов составили семь протоколов. Выявленные нарушения касаются незаконного прибытия в Украину, нарушений карантина и общественного порядка.

Напомним, возле могилы духовного лидера хасидов цадика Нахмана в Умани правоохранители установили сразу два блокпоста. Один – на подъезде, а второй непосредственно возле могилы.