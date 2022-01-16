В Умани строительством бассейна занялась компания депутата горсовета - затраты выросли вдвое

13:15 14 Январь Киев, Украина

Почти в два раза возросла стоимость строительства бассейна в городе Умани Черкасской области. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на Прозорро.



Проводить строительные работы должна была фирма «МБП-Теплосеть», приходившая на торги дважды. В прошлом году компания заключила соглашение с местными властями стоимостью 82 миллиона гривен. Впоследствии ей было выделено еще 32 миллиона на дополнительные работы. В конце концов, было решено провести новый тендер, на котором цена на строительство бассейна выросла вдвое — до 190 миллионов гривен.



Экономия по результатам проведённого тендера составила всего 0,6%. Также известно, что единственным конкурентом победителя на аукционе являлось предприятие «Уманьремстрой 2». В настоящее время данную закупку проверяет Госаудитслужба из-за выявленных признаков нарушений.



Победитель компания «МБП-Теплосеть» с уставным капиталом в 1 тысячу грн принадлежит одному из депутатов Уманского горсовета. В 2019 году она получила штраф от АМКУ за сговор на тендере по строительству фонтана. Однако впоследствии отменила штраф в суде.