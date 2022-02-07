У "Укрзализныци" появилось летнее одесское направление

10:30 17 Май Киев, Украина

У "Укрзализныци" появилось новое летнее одесское направление поездов. Они будут выезжать из Чернигова и Сум вечером, а в Одессу прибывать ближе к обеду.





Поезд № 213/214 Сумы - Одесса будет курсировать по Об этом сообщили в пресс-службе компании.Поезд № 213/214 Сумы - Одесса будет курсировать по нечетным числам , начиная с 15 июня, в обратном направлении - по четным числам от 16 июня.

Поезд № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении - по четным числам.



У обоих поездов будет удобное расписание вечернего отправления из Сум в 19:34 и из Чернигова в 21:58 и прибытие в Одессу в 11:33.