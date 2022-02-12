В "Укрзализныци" появилась новая услуга - онлайн-библиотека

Руководство "Укрзализныци" предоставляет своим пассажирам ряд дополнительных услуг, среди них новинка - онлайн-библиотека.
Об этом сообщае пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что воспользоваться библиотекой может каждый пассажир "Укрзализныци" по ссылке https://partner.librarius.com.ua/promo/uzd или с помощью информационных наклеек с QR-кодом в вагонах поездов. После сканирования кода начнется загрузка приложения на базе операционных систем iOS или Android, а если оно уже установлено, то ссылка направит непосредственно в "железнодорожный" каталог LibrariUZ. В каталоге представлены бесплатные и платные книги, которые касаются темы железной дороги или часто выбираются пассажирами в дорогу. В целом библиотека насчитывает около 5000 книг, треть из которых - бесплатные.
Доступ к онлайн-библиотеке открывается по всем маршрутам следования поездов "Укрзализныци", впрочем, рекомендуется загружать книги во время остановок поезда на станциях при условии стабильной мобильной связи.
Отмечается, что воспользоваться библиотекой может каждый пассажир "Укрзализныци" по ссылке https://partner.librarius.com.ua/promo/uzd или с помощью информационных наклеек с QR-кодом в вагонах поездов. После сканирования кода начнется загрузка приложения на базе операционных систем iOS или Android, а если оно уже установлено, то ссылка направит непосредственно в "железнодорожный" каталог LibrariUZ. В каталоге представлены бесплатные и платные книги, которые касаются темы железной дороги или часто выбираются пассажирами в дорогу. В целом библиотека насчитывает около 5000 книг, треть из которых - бесплатные.
Доступ к онлайн-библиотеке открывается по всем маршрутам следования поездов "Укрзализныци", впрочем, рекомендуется загружать книги во время остановок поезда на станциях при условии стабильной мобильной связи.
"Для нас вместе с железной дорогой это шаг к популяризации чтения среди украинцев, поскольку образованность нации напрямую влияет на ее благополучие. Теперь пассажир сможет читать и слушать как онлайн, так и без подключения к интернету, что очень важно в дороге, где связь не всегда стабильна. Весь представленный контент - легальный, а подавляющее большинство книг - на украинском языке. Кроме того, есть еще большой ассортимент литературы на английском языке, который постоянно пополняется, а в ближайших планах у нас - довести количество книг в каталоге к 10 000 и активно двигаться дальше. Поэтому пассажирам поездов "Укрзализныци" точно будет интереснее в дороге", - отметил основатель проекту Librarius Антон Мартынов.
Напомним, что обновленный перечень дополнительных сервисов "Укрзализныци" пока насчитывает онлайн-кинотеатр с доступом к сотням фильмов на украинском, 3 вида ланчбокс-меню в поездах Интерсити +, а также скидки на такси в / с вокзалов в 6 крупнейших городах Украины.
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