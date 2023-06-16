В «Укрзализныце» работают над «женскими купе»

14:17 23 мая Киев, Украина

В украинских поездах может появиться купе для женщин. "Женские купе" введут в экспериментальном режиме на нескольких маршрутах дальнего сообщения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Их будут тестировать в течение нескольких месяцев, после чего вместе с обществом и специалистами будут принимать решения по масштабированию. Это будет зависеть от «реального спроса и отзывов»", - говорят в УЗ.

На первом этапе купить билеты в женские купе можно будет только через приложение «Укрзализныци». Такие места будут продавать без дополнительной платы.

В 2010 году компания уже вводила такую услугу, но она не пользовалась спросом, ведь была доступна исключительно в кассах, отметили в УЗ.

«Мы понимаем, что женские купе – не панацея, а лишь временный усиливающий элемент в комплексе решений, которые будут лечить корни проблемы. А проблема глубже и нуждается в системном сексуальном образовании на национальном уровне, разграничении понятий мужества и агрессии в воспитательном процессе (когда сила не трансформируется во вседозволенность), а также реформ судебной системы», – сказал руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления «Укрзализныци» Александр Шевченко.

В поездах также будет развиваться комплекс мер с тревожными кнопками и сигнализацией в купе, видеонаблюдением, усиленным патрулированием и неотвратимым наказанием за любое доказанное проявление притязаний, говорят в «Укрзализныце».