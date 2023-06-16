В «Укрзализныце» работают над «женскими купе»

В украинских поездах может появиться купе для женщин. "Женские купе" введут в экспериментальном режиме на нескольких маршрутах дальнего сообщения.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
На первом этапе купить билеты в женские купе можно будет только через приложение «Укрзализныци». Такие места будут продавать без дополнительной платы.
В 2010 году компания уже вводила такую услугу, но она не пользовалась спросом, ведь была доступна исключительно в кассах, отметили в УЗ.
В поездах также будет развиваться комплекс мер с тревожными кнопками и сигнализацией в купе, видеонаблюдением, усиленным патрулированием и неотвратимым наказанием за любое доказанное проявление притязаний, говорят в «Укрзализныце».
Петицию с требованием ввести отдельные вагоны для женщин и мужчин в поездах «Укрзализныци» зарегистрировали в мае 2023-го. Авторы петиции предлагают добавить по крайней мере по одному раздельному вагону на длинных рейсах, которые находятся в пути дольше шести часов.
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