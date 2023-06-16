В «Укрзализныце» работают над «женскими купе»

14:17 23 мая Киев, Украина

В украинских поездах может появиться купе для женщин. "Женские купе" введут в экспериментальном режиме на нескольких маршрутах дальнего сообщения.
 
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Их будут тестировать в течение нескольких месяцев, после чего вместе с обществом и специалистами будут принимать решения по масштабированию. Это будет зависеть от «реального спроса и отзывов»", - говорят в УЗ.
На первом этапе купить билеты в женские купе можно будет только через приложение «Укрзализныци». Такие места будут продавать без дополнительной платы.
 
В 2010 году компания уже вводила такую услугу, но она не пользовалась спросом, ведь была доступна исключительно в кассах, отметили в УЗ.
«Мы понимаем, что женские купе – не панацея, а лишь временный усиливающий элемент в комплексе решений, которые будут лечить корни проблемы. А проблема глубже и нуждается в системном сексуальном образовании на национальном уровне, разграничении понятий мужества и агрессии в воспитательном процессе (когда сила не трансформируется во вседозволенность), а также реформ судебной системы», – сказал руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления «Укрзализныци» Александр Шевченко.
В поездах также будет развиваться комплекс мер с тревожными кнопками и сигнализацией в купе, видеонаблюдением, усиленным патрулированием и неотвратимым наказанием за любое доказанное проявление притязаний, говорят в «Укрзализныце».
 
Петицию с требованием ввести отдельные вагоны для женщин и мужчин в поездах «Укрзализныци»  зарегистрировали  в мае 2023-го. Авторы петиции предлагают добавить по крайней мере по одному раздельному вагону на длинных рейсах, которые находятся в пути дольше шести часов.