В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы Украины на 14 июня

12:19 14 июня Киев, Украина

Потребности потребителей сейчас покрываются электроэнергией, производимой исключительно украинскими электростанциями, сообщили в "Укрэнерго" по состоянию на утро 14 июня.

С начала суток заработал после планового ремонта один из атомных блоков. Возвращение ясной погоды позволило активизировать выработку электроэнергии на солнечных электростанциях.



В то же время вместе со снижением уровня половодья снижается и производство электроэнергии на гидроэлектростанциях. На тепловых и атомных электростанциях вместо вернувшихся к работе в ремонт входят другие блоки. Поэтому остается актуальной просьба энергетиков перенести использование мощной техники с вечерних часов на ночь и день, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить ее балансировку.



Как сообщили в "Укрэнерго", уровень воды в затопленных районах постепенно снижается, ремонтные бригады облэнерго начинают обследование и восстановление электросетей, там, где есть разрешение военных. В Николаевской области возобновили питание более 600 потребителей, около 1 тысяч остаются отключенными.

Кроме того, во время ракетных обстрелов вечером и ночью были повреждены сети облэнерго в прифронтовых районах Донецкой области и Харьковщины. В Сумской области из-за массированных обстрелов приграничных районов обесточено более 3,5 тыс. потребителей. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как разрешит ситуация с безопасностью.



В Донецкой области за сутки бригады облэнерго возобновили энергоснабжение более 4 тыс. потребителей, которые были обесточены из-за боевых действий.



По данным "Укрэнерго", на 14 июня запланирован импорт из Словакии 10-90 МВт. В вечерние часы наибольшее потребление импорт и экспорт отсутствуют.