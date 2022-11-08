В "Укрэнерго" рассказали, когда может улучшиться ситуация со светом

"Укрэнерго" сможет улучшить ситуацию с энергоснабжением в центральном и северном регионах Украины уже со следующей недели при условии отсутствия новых ракетных обстрелов.
Об этом сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона "Единые новости".
Кудрицкий отметил, что массированные атаки россиян на украинскую энергосистему повлекли за собой проблемы в электроснабжении в ряде регионов Украины. Сложнее всего в Киевском и Харьковском регионах, где введены и действуют графики плановых почасовых отключений и иногда дополнительно применяются аварийные отключения.
Кудрицкий отметил, что массированные атаки россиян на украинскую энергосистему повлекли за собой проблемы в электроснабжении в ряде регионов Украины. Сложнее всего в Киевском и Харьковском регионах, где введены и действуют графики плановых почасовых отключений и иногда дополнительно применяются аварийные отключения.
Это позволит устранить необходимость применения ограничения потребления электроэнергии.
По его словам, ремонтные бригады работают 24/7, чтобы восстановить поврежденные сети. Но, как и местные власти, энергетики понимают все сегодняшние риски и готовятся к худшим сценариям, вероятность которых зависит от интенсивности ракетных обстрелов.
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