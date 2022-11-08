В "Укрэнерго" рассказали, когда может улучшиться ситуация со светом

09:55 08 ноября Киев, Украина

Укрэнерго" сможет улучшить ситуацию с энергоснабжением в центральном и северном регионах Украины уже со следующей недели при условии отсутствия новых ракетных обстрелов.

Об этом сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона "Единые новости".



Кудрицкий отметил, что массированные атаки россиян на украинскую энергосистему повлекли за собой проблемы в электроснабжении в ряде регионов Украины. Сложнее всего в Киевском и Харьковском регионах, где введены и действуют графики плановых почасовых отключений и иногда дополнительно применяются аварийные отключения.

"Ключевая задача "Укрэнерго" сегодня - отремонтировать магистральные сети в центральном и северном регионе для того, чтобы можно было передать туда необходимые объемы мощности от электростанций из других регионов", - подчеркнул он.

Это позволит устранить необходимость применения ограничения потребления электроэнергии.



По его словам, ремонтные бригады работают 24/7, чтобы восстановить поврежденные сети. Но, как и местные власти, энергетики понимают все сегодняшние риски и готовятся к худшим сценариям, вероятность которых зависит от интенсивности ракетных обстрелов.