В Укрэнерго призвали разумно потреблять электроэнергию

12:06 06 января Киев, Украина

По состоянию на 11:00 6 января потребление в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры. Чтобы обеспечить баланс в энергосистеме всем областям доведены лимиты потребления.





Отмечается, что превышение лимитов приведет к применению аварийных ограничений. Об этом сообщила 6 января пресс-служба Укрэнерго Отмечается, что превышение лимитов приведет к применению аварийных ограничений.

"Вчера из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения. В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления", - уточнили в компании.

В Укрэнерго подчеркнули, что в ближайшее время ожидается значительное похолодание и энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме увеличение потребления из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций.



В связи с этим жителей Украины призвали разумно потреблять электроэнергию.



Энергетики постоянно работают над восстановлением поврежденных врагом объектов, но ремонты требуют значительных ресурсов и времени, указали в компании.