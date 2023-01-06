В Укрэнерго призвали разумно потреблять электроэнергию

По состоянию на 11:00 6 января потребление в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры. Чтобы обеспечить баланс в энергосистеме всем областям доведены лимиты потребления.
Об этом сообщила 6 января пресс-служба Укрэнерго.
Отмечается, что превышение лимитов приведет к применению аварийных ограничений.
Отмечается, что превышение лимитов приведет к применению аварийных ограничений.
В Укрэнерго подчеркнули, что в ближайшее время ожидается значительное похолодание и энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме увеличение потребления из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций.
В связи с этим жителей Украины призвали разумно потреблять электроэнергию.
Энергетики постоянно работают над восстановлением поврежденных врагом объектов, но ремонты требуют значительных ресурсов и времени, указали в компании.
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