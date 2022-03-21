В Украине выпустят компьютерную игру о буднях Донбасса

Украинская игровая компания анонсировала выход игры, основанной на реальных историях военных Донбасса, разработчики обещают выход демо-версии через несколько недель, а сам релиз запланирован на 2021 год.
Игра The Point of no Return/Точка невозврата расскажет историю одного солдата – от его решения пойти на войну до возвращения домой и интеграции в мирную жизнь.
Создатели проекта утверждают, что игра не будет классическим военным шутером. Разработчики с помощью истории пытаются донести до как можно большего количества людей то, что переживают солдаты на передовой.
Игра The Point of no Return будет выполнена в жанре симулятора ходьбы, главный герой будет общаться со своим напарником по рации. Также на его мобильный телефон будут приходить сообщения от близких.
Демоверсия The Point of no Return выйдет в течение ближайшей недели. Полноценный релиз планируется на 2021 год.
Демоверсия The Point of no Return выйдет в течение ближайшей недели. Полноценный релиз планируется на 2021 год.
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