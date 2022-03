В Украине выпустят компьютерную игру о буднях Донбасса

14:51 27 октября Киев, Украина

Украинская игровая компания анонсировала выход игры, основанной на реальных историях военных Донбасса , разработчики обещают выход демо-версии через несколько недель, а сам релиз запланирован на 2021 год.



Игра The Point of no Return/Точка невозврата расскажет историю одного солдата – от его решения пойти на войну до возвращения домой и интеграции в мирную жизнь.

"У игры было несколько реальных прототипов, но на данный момент мы сдвинулись в сторону собирательных образов", – рассказал подробности автор и ведущий геймдизайнер проекта Алексей Фурман.

Создатели проекта утверждают, что игра не будет классическим военным шутером. Разработчики с помощью истории пытаются донести до как можно большего количества людей то, что переживают солдаты на передовой.

"Хочу, чтобы мы лучше понимали друг друга, проявляли эмпатию друг к другу, чтобы не было эмоциональной пропасти между людьми", – рассказал геймдизайнер проекта.

Игра The Point of no Return будет выполнена в жанре симулятора ходьбы, главный герой будет общаться со своим напарником по рации. Также на его мобильный телефон будут приходить сообщения от близких.



Демоверсия The Point of no Return выйдет в течение ближайшей недели. Полноценный релиз планируется на 2021 год.