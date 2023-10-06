В Украину возвращены тела 64 павших защитников

6 октября в Украину были возвращены тела 64 павших воинов, которые будут переданы правоохранительным органам и судмедэкспертам для идентификации погибших.
Об этом информирует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Согласно официальному заявлению, "сегодня в результате репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную правительству Украины территорию тела 64 погибших защитников Украины".
Также отмечается, что украинская сторона передала тела комбатантов российской стороне. Однако точное количество переданных останков не было уточнено в заявлении.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными ранее сообщал о возвращении тел 51 погибшего украинского военного 15 сентября. Согласно данным ведомства, начиная с начала полномасштабного российского вторжения, было репатриировано тела почти 1900 украинских военных.
Об этом информирует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Согласно официальному заявлению, "сегодня в результате репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную правительству Украины территорию тела 64 погибших защитников Украины".
Также отмечается, что украинская сторона передала тела комбатантов российской стороне. Однако точное количество переданных останков не было уточнено в заявлении.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными ранее сообщал о возвращении тел 51 погибшего украинского военного 15 сентября. Согласно данным ведомства, начиная с начала полномасштабного российского вторжения, было репатриировано тела почти 1900 украинских военных.
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