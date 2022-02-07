В Украину возвращается обязательный техосмотр. Какие автомобили его не пройдут

Этот год обещает стать очень интересным для водителей – в 2022-м должен вернуться обязательный технический осмотр легкового транспорта. Его будут проходить все без исключения владельцы автомобилей и прицепы к ним.
Представители власти уверяют: новый техосмотр не будет иметь ничего общего с происходящим до 2011 года, когда автомобилисты в Украине тоже должны были отдавать раз в два года свою машину для проверки ее технического состояния. Но получить талон об удачном техосмотре можно было за взятку.
На этот раз должно быть все по-честному. Если действительно так и будет, то некоторым владельцам автомобилей следует уже сейчас задуматься над тем, как они собираются проходить обязательный техосмотр.
Конечно, может быть куча причин, по которым можно завалить технический «экзамен». Но сейчас речь пойдет о типичных недостатках автомобилей в Украине, с которыми техосмотр пройти будет невозможно.
В последние годы США стали одним из главных экспортов в Украину подержанных автомобилей. Обычно украинцы покупают на аукционах так называемые «битки» – автомобили после аварий, которые восстанавливают уже у нас.
Но кроме технических проблем у таких машин еще есть и конструктивные. В США используются красные сигналы поворотов и габаритов. А в Украине они должны быть желтого цвета.
То есть с американской оптикой автомобиль техосмотр не пройдет. Ее придется менять. Также проблемы могут возникнуть, если ремонт был сделан некачественно.
Однако оптика – далеко не главная проблема, с которой могут столкнуться автомобилисты. Не могут пройти обязательный техосмотр и автомобили с модифицированной топливной системой. А такие машины случаются нередко. Владельцы некоторых машин могут даже не знать, что их топливная система не отвечает заводским требованиям.
Зачем водители модифицируют топливную систему? Дело в том, что современный автомобиль имеет оборудование, позволяющее снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Однако такие детали стоят, мягко говоря, недешево. К примеру, катализатор выхлопных газов на популярный в Украине Volkswagen Passat может стоить более 100 тыс. грн.
Чтобы не платить такие деньги, водители обращаются к мастерам, просто вырезающим катализатор. Такая услуга стоит около 1,5 тыс. грн. Это значительно дешевле, чем покупать новый катализатор.
Но пройти техосмотр с модифицированной таким образом топливной системой не получится.
Отметим, переоборудованных автомобилей в Украине становится все больше. Последняя модная тенденция – делать из автомобилей с двигателем внутреннего сгорания электромобили. В Днепре это занятие даже было поставлено на поток. Проект называется Kozak EV. Его авторы переоборудовают бензиновые ЗАЗ "Таврия" и "Славута" в электромобиле.
Подобные изменения требуют сертификации. Если ее не пройти, автомобиль не имеет никаких шансов пройти обязательный техосмотр.
То же касается и коммерческой техники, которую превращают в пассажирскую. Если делать это без дальнейшей сертификации, такие автомобили оказываются вне закона.
Информации о том, что обязательный техосмотр будет платным, нет.
Предложения, брать деньги за техосмотр, нет ни в одном проекте закона. Однако установить определенный тариф могут на уровне Кабмина. Так что утверждать, что обязательный техосмотр будет бесплатным, сейчас рано.
За непрохождение техосмотра сейчас предусмотрен штраф в 1,7 тыс. грн. За повторное нарушение – лишение водительского удостоверения.
Представители власти уверяют: новый техосмотр не будет иметь ничего общего с происходящим до 2011 года, когда автомобилисты в Украине тоже должны были отдавать раз в два года свою машину для проверки ее технического состояния. Но получить талон об удачном техосмотре можно было за взятку.
На этот раз должно быть все по-честному. Если действительно так и будет, то некоторым владельцам автомобилей следует уже сейчас задуматься над тем, как они собираются проходить обязательный техосмотр.
Конечно, может быть куча причин, по которым можно завалить технический «экзамен». Но сейчас речь пойдет о типичных недостатках автомобилей в Украине, с которыми техосмотр пройти будет невозможно.
В последние годы США стали одним из главных экспортов в Украину подержанных автомобилей. Обычно украинцы покупают на аукционах так называемые «битки» – автомобили после аварий, которые восстанавливают уже у нас.
Но кроме технических проблем у таких машин еще есть и конструктивные. В США используются красные сигналы поворотов и габаритов. А в Украине они должны быть желтого цвета.
То есть с американской оптикой автомобиль техосмотр не пройдет. Ее придется менять. Также проблемы могут возникнуть, если ремонт был сделан некачественно.
Однако оптика – далеко не главная проблема, с которой могут столкнуться автомобилисты. Не могут пройти обязательный техосмотр и автомобили с модифицированной топливной системой. А такие машины случаются нередко. Владельцы некоторых машин могут даже не знать, что их топливная система не отвечает заводским требованиям.
Зачем водители модифицируют топливную систему? Дело в том, что современный автомобиль имеет оборудование, позволяющее снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Однако такие детали стоят, мягко говоря, недешево. К примеру, катализатор выхлопных газов на популярный в Украине Volkswagen Passat может стоить более 100 тыс. грн.
Чтобы не платить такие деньги, водители обращаются к мастерам, просто вырезающим катализатор. Такая услуга стоит около 1,5 тыс. грн. Это значительно дешевле, чем покупать новый катализатор.
Но пройти техосмотр с модифицированной таким образом топливной системой не получится.
Отметим, переоборудованных автомобилей в Украине становится все больше. Последняя модная тенденция – делать из автомобилей с двигателем внутреннего сгорания электромобили. В Днепре это занятие даже было поставлено на поток. Проект называется Kozak EV. Его авторы переоборудовают бензиновые ЗАЗ "Таврия" и "Славута" в электромобиле.
Подобные изменения требуют сертификации. Если ее не пройти, автомобиль не имеет никаких шансов пройти обязательный техосмотр.
То же касается и коммерческой техники, которую превращают в пассажирскую. Если делать это без дальнейшей сертификации, такие автомобили оказываются вне закона.
Информации о том, что обязательный техосмотр будет платным, нет.
Предложения, брать деньги за техосмотр, нет ни в одном проекте закона. Однако установить определенный тариф могут на уровне Кабмина. Так что утверждать, что обязательный техосмотр будет бесплатным, сейчас рано.
За непрохождение техосмотра сейчас предусмотрен штраф в 1,7 тыс. грн. За повторное нарушение – лишение водительского удостоверения.
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