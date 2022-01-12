В Украину вернулись участники 25-й антарктической экспедиции

09:43 30 Апрель Киев, Украина

Год работы в Антарктиде на станции "Академик Вернадский" позади, полярники 25-украинской антарктической экспедиции вернулись домой.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Фейсбуке.
"Команда прилетела в аэропорт "Борисполь" 29 апреля 2021 года. Вместе с ними также приехала сезонная экспедиция, участники которой работали на станции около двух месяцев. Путь полярников в Украину начался 19 апреля. Сначала они преодолели на корабле не слишком благосклонный на этот раз пролив Дрейка, добрались до портового чилийского города Пунта-Аренас, а уже оттуда с тремя пересадками (Сантьяго, Сан-Пауло, Париж) летели домой. Слезы радости, объятия и шампанское - так наших полярников и полярниц встречали в "Борисполе" их родные, друзья и коллеги ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что зимовальный отряд 25-й УАЭ целый год проводил геофизические, метеорологические и биологические исследования, делал ежедневные непрерывные измерения, поддерживал работу станции, осуществлял посильный ремонт. С приездом сезонного отряда работы по модернизации значительно активизировались, в частности, был залит фундамент и установлен новый мощный кран, заменена система отопления, установлена антенна для безлимитного интернета и тому подобное.

Сезонная команда включала также ученых, работавших по отдельным программам исследований.
 
Как сообщалось, 26 украинская антарктическая экспедиция добралась до станции «Академик Вернадский» - ее участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев.