В Украину вернулись участники 25-й антарктической экспедиции

Год работы в Антарктиде на станции "Академик Вернадский" позади, полярники 25-украинской антарктической экспедиции вернулись домой.
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Фейсбуке.
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Фейсбуке.
Отмечается, что зимовальный отряд 25-й УАЭ целый год проводил геофизические, метеорологические и биологические исследования, делал ежедневные непрерывные измерения, поддерживал работу станции, осуществлял посильный ремонт. С приездом сезонного отряда работы по модернизации значительно активизировались, в частности, был залит фундамент и установлен новый мощный кран, заменена система отопления, установлена антенна для безлимитного интернета и тому подобное.
Сезонная команда включала также ученых, работавших по отдельным программам исследований.
Как сообщалось, 26 украинская антарктическая экспедиция добралась до станции «Академик Вернадский» - ее участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев.
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