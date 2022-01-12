В Украину вернулись участники 25-й антарктической экспедиции

"Команда прилетела в аэропорт "Борисполь" 29 апреля 2021 года. Вместе с ними также приехала сезонная экспедиция, участники которой работали на станции около двух месяцев. Путь полярников в Украину начался 19 апреля. Сначала они преодолели на корабле не слишком благосклонный на этот раз пролив Дрейка, добрались до портового чилийского города Пунта-Аренас, а уже оттуда с тремя пересадками (Сантьяго, Сан-Пауло, Париж) летели домой. Слезы радости, объятия и шампанское - так наших полярников и полярниц встречали в "Борисполе" их родные, друзья и коллеги ", - говорится в сообщении.