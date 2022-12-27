В Украину вернули тела 42 погибших военных - Минреинтеграции

15:30 27 декабря Киев, Украина

27 декабря состоялась очередная передача тел - на подконтрольную Украине территорию доставили 42 погибших военнослужащих, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня состоялась очередная передача тел - доставили 42 погибших. Всего Уполномоченному из пропавших без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 869 защитников", - говорится в сообщении.

Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко подчеркнул, что работа по обмену военных продолжается.

"Несмотря на то, что процесс переговоров сложный и длительный, пытаемся его ускорять. Понимаем каждую семью, которая ждет возвращения и чествования защитников. Вернем всех", — добавил он.

Отмечается, что офис Уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать домой защитников Украины.