В Украину вернули двух братьев из оккупированных территорий

18:32 18 сентября Киев, Украина

В Украину вернули двух братьев, 13-летнего Кирилла и 4-летнего Сергея, которые находились на временно оккупированных территориях.



Их мать обратилась в офис омбудсмена с просьбой помочь вывезти детей на территорию Украины, подконтрольную украинским властям.



Об этом сообщает Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.



На опубликованных фотографиях можно увидеть детей, находящихся в Украине, в Центре защиты прав ребенка.