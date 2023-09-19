В Украину вернули двух братьев из оккупированных территорий

В Украину вернули двух братьев, 13-летнего Кирилла и 4-летнего Сергея, которые находились на временно оккупированных территориях.
Их мать обратилась в офис омбудсмена с просьбой помочь вывезти детей на территорию Украины, подконтрольную украинским властям.
Об этом сообщает Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.
На опубликованных фотографиях можно увидеть детей, находящихся в Украине, в Центре защиты прав ребенка.
Их мать обратилась в офис омбудсмена с просьбой помочь вывезти детей на территорию Украины, подконтрольную украинским властям.
Об этом сообщает Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.
На опубликованных фотографиях можно увидеть детей, находящихся в Украине, в Центре защиты прав ребенка.
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