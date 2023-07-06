В Украину вернули 45 военных и двоих детей

В Украину удалось вернуть из плена 45 наших воинов ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы Украины и двух гражданских, сообщил руководитель Офиса Президента.
Среди них - два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник «Азовстали» и терроборонец из Херсона.
Также сегодня вернули домой незаконно вывезенных в россию украинских детей - 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару.
Их мать, боевого медика, вернулась в Украину во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение.
Их мать, боевого медика, вернулась в Украину во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение.
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