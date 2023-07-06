В Украину вернули 45 военных и двоих детей

15:58 06 июля Киев, Украина

В Украину удалось вернуть из плена 45 наших воинов ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы Украины и двух гражданских, сообщил руководитель Офиса Президента.

Среди них - два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник «Азовстали» и терроборонец из Херсона.

"Мы возвращаем защитников Мариуполя и Азовстали. Есть раненые воины. Также военных из Донецкого, включая Бахмут, Запорожское и Харьковское направления. Каждый из них – герой. Наша команда, вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, продолжает выполнять задачу Президента Владимира Зеленского – вернуть всех", - написал Ермак.

Также сегодня вернули домой незаконно вывезенных в россию украинских детей - 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару.



Их мать, боевого медика, вернулась в Украину во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение.